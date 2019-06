Di Francesco: “Felice di aver scelto la Samp. Ferrero mi ha voluto fortemente”

Il neo tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club blucerchiato. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono felicissimo di aver scelto la Samp. Posso far crescere i giovani e ho visto grande entusiasmo da parte di tutti i dirigenti. Il corteggiamento del presidente Ferrero è stato assiduo. In passato ho avuto dei contatti con il club, ma prima scelsi di restare al Sassuolo, poi di fare questa bellissima esperienza a Roma. Adesso torno in una città più piccola con una grande storia alle spalle. Sono qui perché la società mi ha voluto fortemente. Voglio una squadra brillante, viva, competitiva. Per quanto riguarda il sistema di gioco, partiremo con il 4-3-3, che poi potrà essere modificato in base alle situazioni”.

Foto: twitter ufficiale Roma