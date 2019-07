Difensore fisico ed abile in fase di impostazione: Genoa, ecco chi è Bruno Amione

Come vi avevamo anticipato il 4 luglio scorso, il Genoa è molto vicino a Bruno Amione, il club ligure ha bisogno di rinforzare la difesa con un nuovo innesto ed ha trovato nell’argentino il profilo giusto. Il difensore centrale è nato il 3 gennaio del 2002 ed è in uscita dal Belgrano, stesso club di Romero. Il giocatore dichiara di aver iniziato a giocare a calcio a tre anni, ed ha iniziato a muovere i primi passi nella squadra del suo paese natale, il Calchaqui Futbol Club. Fino a 15 anni ha giocato come attaccante per poi diventare un difensore centrale molto completo, attento in fase di marcatura e ottimo in fase di impostazione, grazie ai suoi 187 cm diventa molto pericoloso nel gioco aereo. In Argentina mostra grande abilità e attira l’attenzione di molti osservatori, fra cui quelli del Belgrano e li convince a tesserarlo. Il club valuta il giocatore 4,5 milioni e potrebbe essere davvero l’idea giusta per la difesa a tre di mister Andreazzoli. Dopo il ritorno in prestito di Romero dalla Juve e l’acquisto dello svincolato Cristian Zapata, con Amione la difesa del Genoa potrebbe rivelarsi un vero fortino.

Foto: lavozdelinterior.com.ar