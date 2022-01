Difensore centrale Milan tra salite, risalite e riflessioni profonde

Il Milan cerca un difensore centrale, ma con grande attenzione nel senso che deve essere il giusto mix tra la necessità di non sbagliare obiettivo e l’opportunità di fare un investimento soltanto se ne vale la pena. L’infortunio di Tomori è fastidioso ma per fortuna non serio come qualche finto vate aveva pronosticato. Premessa: non ci piace fare dieci nomi a settimana, della serie “tanto, prima o poi uno lo prendo”. Ulteriore premessa: Botman, il sogno, ha una valutazione che neanche il Lille vuole pubblicizzare, infatti il club francese ne parla quasi due volte a settimana per blindarlo (almeno a parole) come se avesse il timore di un assalto dell’ultim’ora.

Bremer è un grande profilo, oggi incedibile per il Toro (e per l’estate c’è forte anche l’Inter); Casale un prospetto che piace molto al punto che – ripetiamo – è stata presentata una proposta da 8 milioni fin qui respinta dall’Hellas (c’è anche la Lazio) che a gennaio vorrebbe tenerlo, al massimo impegnarsi ora per la prossima estate. Eric Bailly (ora impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio di Kessie) del Manchester United dipenderà dai costi e dalla volontà definitiva del suo attuale club di accettare un’operazione in prestito. Nel frattempo il Milan spera che Kalulu torni quello che aveva brillato fino alla gara contro lo Spezia. Tomori rientrerà presto, ora testa alla Juve poi ci sarà la sosta e l’ultima settimana di mercato. Quando, dopo tanti nomi in libertà, si potrà eventualmente cogliere l’occasione.

Foto: Twitter Milan