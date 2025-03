Dier: “Neuer trasmette una calma incredibile. E’ il miglior portiere che abbia mai visto”

Eric Dier, difensore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bavarese sul momento che si appresta a vivere la squadra in questa ultima parte di stagione.

Queste le sue parole: “Il Bayern è un club così grande che fondamentalmente sai già cosa aspettarti. Ma è bello che l’immagine che il club trasmette all’esterno corrisponda anche alla realtà all’interno. Ciò che mi colpisce in modo particolare sono le serate di Champions League all’Allianz Arena. L’atmosfera e l’intera cornice sono straordinarie, anche per giocatori che hanno già visto molto. È allora che ti rendi davvero conto del carisma di questo club”.

Come interpreta il ruolo del difensore? “Ci sono molti stili diversi. Puoi essere un ottimo difensore in modi diversi. Per me, l’aggressività controllata è fondamentale. Il nostro allenatore lo dice spesso e mi piace questa descrizione. Essere aggressivi ma con la mente fredda. Il modo in cui la vedo è che un difensore centrale deve sempre pensare negativamente prima di tutto, anticipare sempre lo scenario peggiore. Solo allora sei pronto a prevenirlo. Come resto concentrato? Parlo molto. L’ho imparato presto dai miei allenatori. La comunicazione mi mantiene vigile durante la partita”.

Com’è cambiato il ruolo negli ultimi anni?

“Non puoi confrontare generazioni diverse. Il calcio è in continua evoluzione. Negli ultimi 10 anni in particolare, il gioco è cambiato enormemente. I giovani giocatori di oggi sono più grandi, più veloci, più forti e spesso tecnicamente meglio allenati rispetto al passato. Anche la difesa è cambiata. Le squadre difendono più in alto, si espongono a più rischi e portieri come Manuel Neuer hanno rivoluzionato la loro posizione agendo come portieri che si impegnano anche nel gioco. I difensori centrali ora hanno più duelli uno contro uno, sono più avanti e sono più coinvolti nella costruzione del gioco. Le richieste stanno aumentando per tutte le posizioni e sono sicuro che il calcio continuerà a svilupparsi”.

C’è qualche compagno che l’ha particolarmente impressionata?

“Kimmich è impressionante vederlo ogni giorno: la sua costanza, il suo atteggiamento, la sua preparazione e il modo in cui lavora in ogni sessione di allenamento. Lo stesso vale per Thomas Müller. Incarna il club in un modo unico. Trasmette ciò che significa il Bayern Monaco attraverso il suo comportamento, il suo lavoro di allenamento e le sue partite. E poi c’è Manuel Neuer. Mi ha davvero sorpreso, non per la sua qualità, ovviamente lo sapevo, ma perché è molto più calmo di quanto mi sarei aspettato. Trasmette una calma incredibile. Poi ha una passione incredibile per l’allenamento nonostante i suoi 38 anni. Questo spiega anche perché gioca ancora a questo livello. Per me è il miglior portiere che abbia mai visto”.

Foto: Instagram Bayern