Diego Simeone: “Nico Gonzalez ci può dare molto, contenti del suo ingaggio. Si è inserito bene”

14/09/2025 | 15:56:13

L’Atletico Madrid ha battuto il Villarreal nella serata di ieri, ha segnato anche l’ex Juve Nico Gonzalez.

Ha speso parole di elogio il suo allenatore, Diego Simeone, che ha così parlato a fine partita: “Meritavamo di più, e oggi la squadra lo ha dimostrato contro un’avversaria che gioca e riparte bene. Siamo migliorati e nel secondo tempo ci siamo adattati; nel primo tempo avrebbero potuto farci male. Il gran gol di Nico Gonzalez ci ha aiutati. Ci siamo impegnati tutti per farlo integrare, e oggi abbiamo visto cosa può fare sulla sinistra, con quel lavoro, siamo felici del suo ingaggio, si è inserito bene”.

Infortunio di Julian Alvarez: “Vedremo nelle prossime ore quale sia stato il suo problema…speriamo che non sia niente. Hancko? Non abbiamo parlato con il medico, ma si tratta soprattutto di fastidio per una distorsione alla caviglia”.

Foto: sito Atletico