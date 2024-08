Diego Simeone: “Joao Felix è un giocatore dell’Atletico. Lo valuteremo dal lavoro”

Diego Simeone nel corso della conferenza stampa odierna, in vista del test estivo contro il Kitchee SC, è intervenuto sull’argomento Joao Felix: “Ha giocato una buona partita nei suoi 45 minuti contro il Getafe. È un calciatore dell’Atlético e finché sarà all’Atlético lo valuteremo in base a come lavora, come facciamo con tutti i calciatori che sono nella squadra”. Joao Felix ha un contratto con l’Atletico Madrid fino al 2029.

Foto: UEFA.com