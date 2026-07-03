Diego Simeone: “Alvarez non deve pensare ai rumors. Le cose andranno bene”

03/07/2026 | 16:48:49

Juliàn Alvarez è tra i nomi più caldi dell’estate di calciomercato. Attualmente impegnato al Mondiale e sempre più distante da Madrid, per lo meno dall’Atletico, molti club hanno già messo gli occhi su di lui. Sull’attaccante argentino è intervenuto da ESPN, Diego Simeone, volendo stemperare l’atmosfera intorno al “Ragno”: “Ha portato una risorsa offensiva rara nella nostra squadra. Il suo gioco come centrocampista offensivo, insieme a Griezmann, è stato eccellente. Erano una buona coppia, con una buona comprensione. È un giocatore che si adatta al meglio alle esigenze della squadra. Il suo futuro è la partita di domani. Il meglio che può fare è concentrarsi su questo. Non pensare a tutto ciò che è stato detto. Che non si lasci disturbare. Le cose andranno bene alla fine, come sempre nella vita.”

Foto: Instagram Atletico Madrid