Diego Moreira: “Arrivo al Milan nel momento giusto, darò tutto per questo club”

19/08/2026 | 22:47:40

Diego Moreira si è presentato da nuovo giocatore del Milan, intervenendo ai canali ufficiali: “Sono emozionato e anche un po’ incredulo, perché quando parli del Milan parli di titoli, di storia e di tutti i grandi campioni che hanno giocato qui. È un grande club: sai cosa si aspettano da te e credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui. Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo non cambierà mai, perché fa parte di me fin da quando ero piccolo”.

foto x milan