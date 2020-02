Diego Lopez: “Senza punti la salvezza è complicata. Balotelli? Il gol arriverà”

Dopo il ko per 2-0 in casa della Juve, il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Balotelli? Mario è un giocatore simbolo e importante. Era in mezzo a quattro e non è stata una partita semplice. Ci ha dato una mano per quello che poteva. Credo che arriverà anche il gol e quelle giocate importanti che non mi aspetto solo io, ma tutto il Brescia. Salvezza? Quando non si fanno punti diventa sempre più complicato. Nella prossima partita sarà abbastanza diverso per noi. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo giocato una buona gara, anche in considerazione dell’avversario”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia