Diego Lopez pronto ad abbracciare il Genoa: i suoi numeri in Italia

Il destino di Thiago Motta è segnato. Il pesante ko contro l’Inter, la quinta sconfitta della sua avventura da allenatore del Genoa, sarà fatale al tecnico italo-brasiliano, che ha collezionato appena 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il Grifone – come raccontato – ha già individuato in Diego Lopez il successore di Thiago Motta, nome che avevamo fatto nei giorni scorsi, esattamente una settimana fa. L’allenatore uruguaiano, svincolatosi da pochi giorni dal Penarol, raggiungerà l’Italia nelle prossime per riabbracciare l’Italia. Per Lopez si tratterà infatti della quarta panchina in Serie A della sua carriera dopo aver guidato il Cagliari (nel biennio 2012-2014 e nella stagione 2017-2018), il Bologna (campionato di Serie B 2014-2015) e il Palermo (nella stagione 2016-2017). In totale, in Serie A Diego Lopez ha collezionato 72 panchine, per un bilancio di 17 vittorie, 19 pareggi e 36 sconfitte (media punti 0,97), 65 sono i gol fatti, mentre quelli subiti 117. Ora nell’immediato futuro del tecnico uruguaiano ci sarà il Genoa, a caccia della svolta in una stagione molto complicata.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari