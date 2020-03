Diego Lopez: “Non si può giocare solo un tempo. Salvezza? Serve più rabbia”

Dopo il ko in casa del Sassuolo, il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo non siamo entrati con la stessa concentrazione. Non si può giocare solo un tempo. In Serie A questi errori si pagano. Cerco di guardare il campo e gli allenamenti, dobbiamo aiutare i giovani, ma non deve essere lui ad aiutarci, piuttosto noi a gestirlo. La scalata è molto dura, dipende sia da noi. Dobbiamo capire chi vogliamo essere. Se quelli del primo tempo o quello del secondo. Dobbiamo scegliere cosa siamo. Serve più rabbia, un’altra tensione per salvarsi altrimenti diviene davvero complicato”.

Foto: informarte.com