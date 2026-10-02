Diego Lopez: “Marcandalli è da top club in Serie A o da Premier. Ahanor? Esempio del cambiamento in Italia”

02/10/2026 | 13:40:36

Il ds del Genoa Diego Lopez ha parlato anche di alcuni singoli nel corso di una intervista concessa a Standard: “Marcandalli? Ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo giocatore di Premier League. Ha questo profilo moderno di un giovane giocatore. Voglio dire, Premier League, Bundesliga, una squadra di vertice in Serie A. È un giocatore che sta attraversando un ottimo momento. Sta crescendo, può ambire a un club che cerca di difendere il campo con ampi spazi in retroguardia. Ahanor? Credo che sia un buon esempio di questo cambiamento che l’Italia sta promuovendo. Bisogna essere fisicamente molto forti per essere preparati a questo livello”.

foto x genoa