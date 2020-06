Diego Lopez: “La salvezza è difficile, ma io ci credo. Tonali? Non ha limiti”

Sempre al Corriere della Sera, Diego Lopez ha parlato della lotta salvezza del suo Brescia: “Io credo che sia molto difficile, ne sono e ne siamo consapevoli. Però il nostro obiettivo è fare più punti possibile, dobbiamo pensare solo noi stessi. Un risultato porta a un altro. Proviamoci. La tragedia del Covid-19 come stimolo in più? So che forse non è quello che mi si vorrebbe sentir dire, ma io credo non vadano mescolate le cose. Ci vuole molto rispetto per quanto è successo, per chi ha sofferto davvero. Dobbiamo giocare per noi stessi, per la maglia, per i tifosi, perché è il nostro lavoro. Ma non confondiamo i piani. Il pallone è una cosa, la vita un’altra. Tonali? Se sta bene, gioca. Di lui si parla tanto, giustamente, ma è un ragazzo innamorato del pallone. Come giocatore, dico che può migliorare ancora. Ha tutto, ma può diventare ancora più forte. Non ha limiti.”