Diego Lopez (ds Genoa): “Stiamo pianificando il futuro con De Rossi, sarà uno dei grandi allenatori”

17/05/2026 | 11:21:33

Il ds del Genoa Diego Lopez ha parlato a DAZN del futuro di De Rossi: “Siamo molto felici della scelta, non ovvia a novembre. Lui è e sarà uno dei grandi allenatori del panorama europeo, saremmo felici di averlo con noi l’anno prossimo e stiamo pianificando insieme il futuro. E’ un mister che ha capito subito, si è inserito in una realtà genoana non semplice. Abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e non era semplice”.

foto x genoa