Diego Lopez: “Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Vorrei ritirarmi con la maglia dell’Espanyol”

Diego Lopez, portiere 39enne ex Milan, attualmente in forza all’Espanyol nella Segunda Division spagnola, è rimasto nel club catalano nonostante la retrocessione, e ha raccontato ad AS la sua volontà di riportarlo in alto, le aspettative su quel che resta della sua carriera e alcuni dettagli della sua parentesi al Milan:

“Non avevo mai pensato di giocare in Segunda Division. Una volta arrivato nella Liga, l’obiettivo è restarci e, per fortuna, ho passato lì tanti anni.

Donnarumma? E’ la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l’altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l’opportunità dell’Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto.

La mia carriera? Vorrei ritirarmi con l’Espanyol, altrimenti non sarei rimasto, avrei cercato un’alternativa. Il club mi ha dato molta fiducia, alla fine un giocatore non è solo quello che fa in campo, ma anche quello che trasmette fuori e l’importanza nello spogliatoio“.

