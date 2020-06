Diego Lopez: “Balotelli? Sa a cosa va incontro, è padrone del suo destino”

Diego Lopez, l’allenatore del Brescia, ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla situazione di Mario Balotelli: “Gli avevo dato la fascia perché provasse la sensazione e la soddisfazione di guidare un gruppo di ragazzi. Io sono uno che da tanto ma pretende tanto. Penso che i ragazzi abbiano hanno fatto un percorso fino a qui, hanno lavorato prima con zoom su computer e poi con 2 settimane qui. Un percorso che lui non ha fatto, io non l’ho visto. Mario dovrebbe farlo per arrivare allo stesso livello dei compagni. Ho parlato con lui e ci siamo detti tante cose: ognuno è padrone del suo destino e sa a cosa va incontro. Io ho 3 figli e fuori dal campo devo seguire loro e non i ragazzi già grandi che dovrebbero sapere cosa fare sennò ci sono le conseguenze”.

