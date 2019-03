Diego Llorente nel mirino della Premier League. Ma il Real Madrid…

Il difensore centrale Diego Llorente è finito nel mirino della Premier League. Il giocatore del Real Sociedad difficilmente resterà nel club spagnolo e intorno a lui si sono accesi i radar di Liverpool, Tottenham, Fulham e West Ham. Il classe ’93 ha diversi estimatori anche in Bundesliga, ma la corsia preferenziale ce l’ha il Real Madrid. Come riporta il Mundo Deportivo le merengues detengono un diritto di recompra fissato a 25 milioni per Diego Llorente. Lo spagnolo è stato seguito anche da Monchi quando era alla Roma e ora chissà se le attenzioni del ds possono restare tali anche al Siviglia.

Foto: As