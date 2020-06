Diego Costa condannato a 6 mesi per evasione fiscale: pagherà una multa per evitare il carcere

Anche Diego Costa cade nella rete del fisco spagnolo per evasione fiscale: l’attaccante dell’Atletico Madrid è stato condannato a sei mesi di carcere per una evasione quantificata in 1,1 milioni di euro relativa ai diritti di immagine ai tempi in cui giocava nel Chelsea nel 2014. Secondo il quotidiano El Mundo, però, il giocatore spagnolo si è dichiarato colpevole e pagherà una multa salata (507.208 euro, oltre al milione già versato), evitando quindi la prigione.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid