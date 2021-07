Diego Costa, il Bologna e le verità (a modo suo) di Sabatini

Diego Costa e il Bologna: non abbiamo avuto il tempo di ascoltare la registrazione di un intervento – stamattina – di Walter Sabatini a NettunoBolognaUno, ma abbiamo recuperato subito il terreno perduto. Dice il dirigente rossoblù: “Non è vero che Mihajlovic ha bocciato Diego Costa. Ci è stato proposto e al termine di una discussione interna abbiamo percorso altre strade”. E’ già tanto che Sabatini non abbia smentito, troppo gentile… Ma le arrampicate gliele lasciamo perché Sabatini dice proprio così: “Chi sostiene che Sinisa lo aveva bocciato ha messo in giro una falsità. Inoltre, il fatto che pensassimo ad Arnautovic non giustifica tale supposizione”. A parte che la parola falsità non dovrebbe appartenere al vocabolario di un dirigente di lunghissimo corso come Sabatini, lui esattamente sa come stanno le cose. E se davvero insiste, siamo pronti ad aggiungere altri dettagli quando basterebbe che lo stesso Sabatini memorizzasse, con estrema sincerità, come sono andate le cose. Gliele ricordiamo:

a) la trattativa per Arnautovic è andata in stand-by per problemi con lo Shanghai, che magari si risolveranno nei prossimi giorni, ma anche e soprattutto perché il Bologna ha pensato seriamente a Diego Costa;

b) Sabatini non vedeva l’ora di prenderlo, lo avrebbe fatto già lo scorso gennaio, nei giorni dell’imminente risoluzione con l’Atletico Madrid;

c) gli incontri fatti per sbloccare la vicenda Diego Costa li abbiamo organizzati noi o Sabatini? Noi non di sicuro, sarebbe una “falsità”;

d) l’esperto dirigente sa che, quando Mihajlovic ha saputo dell’ipotesi, si è informato e dopo qualche ora l’ha bocciata. Altrimenti Diego Costa avrebbe avuto la strada spianata verso Bologna. E probabilmente sarebbe già lì per la firma. Mihajlovic è libero di fare ciò ritiene, Sabatini non è libero di annacquare a modo suo parlando di falsità, non lo permettiamo a chicchessia.

Lo ringraziamo per aver confermato almeno la pista Diego Costa (ci mancherebbe pure…), il resto lo conosce meglio di noi, esattamente il contrario di quanto ha dichiarato. E siamo pronti a dargli ulteriori indizi, così mettiamo definitivamente a posto questa storia. Magari la prossima volta eviti gli spifferi e si concentri su un Bologna decente per il futuro. La gente rossoblù ne ha davvero bisogno, troppa mediocrità tra undicesimi e dodicesimi posti.

Foto: Twitter Diego Costa