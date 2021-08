Diego Costa atteso in Brasile per la firma con l’Atletico Mineiro

Diego Costa è atteso in Brasile nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà all’Atletico Mineiro. L’attaccante svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atletico Madrid ha deciso di tornare in patria, dopo aver cercato in ogni modo di fare un’esperienza in Serie A: aveva detto sì al Bologna, ma poi Mihajlovic ha preferito andare su Arnautovic, c’erano stati contatti con il Genoa non approfonditi. Diego Costa ha avuto proposte sia da Dubai che dal Besiktas. Soprattutto a Dubai gli avrebbero offerto tantissimi soldi, ma alla fine evidentemente il richiamo del Brasile ha fatto la differenza al punto che lo aspettano per mettere nero su bianco.

Foto: Twitter Liga