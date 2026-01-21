Diego Coppola, la Fiorentina lavora per il sorpasso sul Milan

21/01/2026 | 19:30:07

La Fiorentina vuole un difensore: Diego Coppola in uscita dal Brighton è un nome da seguire. Dopo quanto raccontato già nei primi giorni di gennaio, secondo quanto ribadito nelle ultime ore e negli ultimi minuti da Gianluigi Longari il club viola sta cercando di avanzare per superare la concorrenza del Milan. E in tal senso sono stati fatti passi in avanti, ora la Fiorentina insiste per arrivare a tutti gli accordi.

Foto: X Brighton