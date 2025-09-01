Diego Carlos: “Ho scelto Como per il progetto, vogliamo diventare qualcosa di grande”

01/09/2025 | 22:02:32

Prime parole del nuovo difensore del Como Diego Carlos, le dichiarazioni ai canali ufficiali: “Ho scelto Como per il progetto del Club, che è davvero entusiasmante, costruito su una bellissima storia calcistica. Ho parlato con l’allenatore della visione: un progetto molto promettente che si sta ancora sviluppando ed evolvendo. Gli ho detto che voglio aiutare sia lui che la squadra, e anche sostenere tutti i tifosi che sognano di vedere questo club diventare qualcosa di grande”.

FOTO: Sito Como