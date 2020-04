DIEGO CARLOS: DALLO SGAMBETTO DELL’ARBITRO IN FRANCIA ALLA CONQUISTA DI SIVIGLIA

Uno dei calciatori più seguiti nelle prossime sessioni di mercato sarà sicuramente Diego Carlos, difensore centrale brasiliano classe ’93 del Siviglia. Accostato a diverse big europee nelle ultime settimane – in particolare il Liverpool – è una delle migliori rivelazioni della Liga in questa stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo Brasil, squadra di Porto Feliz, dopo un’esperienza nel San Paolo B, sbarca in Europa nel giugno 2014, a soli 21 anni. Acquistato dall’Estoril Praia, viene girato immediatamente in prestito al Porto B. Dopo una buona stagione, torna alla base dove, nella massima serie portoghese, colleziona 31 presenze e 2 reti. Nell’estate 2016 passa poi al Nantes per circa 2 milioni di Euro. Proprio in Francia, si rende protagonista anche di un episodio divenuto poi virale: infatti, fu lui la vittima del famoso sgambetto attuato dall’arbitro Tony Chapron – poi squalificato – ai danni di un calciatore che, pochi istanti prima, lo aveva atterrato involontariamente. Sempre con il club francese, ha vissuto la tragedia di Emiliano Sala, suo grande amico oltre che compagni di squadra: “Quel giorno, tornato a casa, mi misi sul letto e cominciai a piangere. Mio figlio mi ha chiesto cosa stesse succedendo, ma non sapevo cosa dire.” – ha dichiarato a suo tempo. Al Nantes ha giocato fino alla scorsa estate, quando Monchi lo ha prelevato per portarlo al Siviglia. Con il club transalpino, ha collezionato 108 presenze e 4 reti, di cui una decisiva in chiave salvezza lo scorso 17 aprile 2019, nella gara vinta 3-2 contro il PSG. Con il Siviglia ha firmato un quinquennale con clausola rescissoria da 75 milioni di Euro e ha collezionato 25 presenze e 2 reti complessive.

Nato inizialmente come centrocampista di rottura, fra le file del Deportivo Brasil è stato arretrato al centro della difesa. Difensore centrale molto dotato fisicamente, possiede anche una buona tecnica, che utilizza soprattutto nel gioco aereo. Molto bravo in fase di marcatura, con il passare degli anni è divenuto anche uno specialista dei calci di punizione. A causa del suo fisico imponente, spesso soffre gli attaccanti veloci che sfruttano la profondità: proprio come da lui dichiarato qualche mese fa, giocatori come Edinson Cavani sono il peggior tipo di avversario che possa incontrare. Come ha detto a MuchoDeporte lo scorso 3 marzo, Diego Carlos è pronto a lasciare il Siviglia solo “per un club più grande”. Quale sarà?

Foto: AS