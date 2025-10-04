Diego Carlos: “Abbiamo dimostrato compattezza. Siamo stati bravi”

05/10/2025 | 00:16:58

Diego Carlos, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Contro una squadra come l’Atalanta, che gioca senza un vero numero nove ma con tanta mobilità davanti, era importante comunicare costantemente tra noi difensori e con i centrocampisti. Sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà con il loro ritmo e con gli inserimenti, ma siamo rimasti uniti, parlando molto in campo e aiutandoci a vicenda. Questo punto vale tanto per la fiducia e per la nostra crescita”.

