Diedhiou risponde a Firmino: finisce 1-1 l’amichevole Brasile-Senegal

Finisce in perfetta parità l’amichevole disputata al National Stadium di Singapore tra Brasile e Senegal. Apre le marcature il solito Firmino dopo appena 9 minuti di gioco su assist di Gabriel Jesus. Poco prima dell’intervallo, però, la Nazionale africana pareggia i conti con il gol dal dischetto di Diedhiou. Buona prestazione per Alex Sandro e Koulibaly, solo panchina per Paquetà e resta a secco, nel giorno della sua 100esima volta in maglia verdeoro, il fuoriclasse del Psg Neymar.

Foto: UOL.br