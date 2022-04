Dieci anni dalla morte di Piermario Morosini. Le sue ex squadre indosseranno una toppa speciale per ricordarlo

Cade oggi il decimo anniversario della morte di Piermario Morosini, avvenuta in quel maledetto Pescara-Livorno del 2012. I suoi ex club hanno deciso di ricordarlo in un modo speciale: scenderanno in campo nel weekend, infatti, in sua memoria con una toppa speciale. Questo il comunicato diffuso dal Bologna: “In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini, si rinnova il progetto benefico condiviso dall’ente no profit Live Onlus e da tutti i club nei quali militò il ragazzo. In questo fine settimana infatti il Bologna, così come l’Atalanta, l’Udinese, il Vicenza, la Reggina, il Padova e il Livorno, scenderà in campo con una toppa speciale presente sulle maglie. Inoltre alcune delle maglie utilizzate saranno poste all’asta per beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi per un progetto sui defibrillatori”.

FOTO: Zimbio.com