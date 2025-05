Dida: “Milan, stagione non così pessima. Donnarumma da Pallone d’Oro? Se sarà decisivo in finale”

19/05/2025 | 23:10:48

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato a margine di un evento di padel a Milano.

Queste le sue parole alla stampa presente: “Bellissimo campionato, questo finale è meraviglioso per tutti i tifosi e tutti gli appassionati di calcio. Napoli e Inter sono due grandissime squadre, vediamo cosa succede… Non si possono fare pronostici, perché sono entrambe forti. Tutto si deciderà nell’ultima partita”.

Sul flop dei rossoneri: “Non dico che è stata una stagione negativa, perché nessuno va in campo per fare male. Mi dispiace per il Milan, gli sono sempre stato vicino e spero che il prossimo anno possa puntare nuovamente a vincere”.

Sui portieri di questa Serie A: “Sommer sta facendo benissimo, anche in Champions League. È forte, sta andando forte come si è visto negli ultimi anni”.

Su Donnarumma: “Anche lui è grandissimo, è un amico e l’ho sentito pure di recente. Sarà una bellissima finale. Pallone d’Oro? Se fa tante parate in questa finale perché no…”.

Foto: twitter Milan