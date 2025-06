Dida: “Ancelotti e Gattuso servivano a Brasile e Italia. Allegri può vincere lo scudetto”

21/06/2025 | 13:30:39

Intervistato da Sky Sport, l’ex Milan Dida ha parlato della nuova avventura di Ancelotti e Gattuso: “È stato piacevole sapere che Ancelotti sia arrivato al Brasile. È un grandissimo allenatore, uno che ha vinto tutto. Sono contento che ora abbia questa possibilità. Nelle prime due partite ha già aggiustato qualcosa, riuscendo a non subire gol. Gattuso? Sono contento per lui perché un mio amico. Come allenatore è cresciuto tanto e ora ha una grande opportunità. Porterà tanta grinta e la Nazionale italiana ha bisogno di una persona come lui. Gli faccio tanti auguri e spero che possa portare l’Italia al Mondiale. Allegri? Era necessario cambiare e ripartire da un tecnico che conosce l’ambiente in cui ha già vinto. Secondo me può puntare a tornare in Champions e a vincere lo Scudetto”.

FOTO: X Milan