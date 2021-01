Dickmann: “Contenti per la qualificazione. La sfida alla Juventus? Sarà una grande partita”

Il difensore della Spal, Lorenzo Dickmann, ha commentato così il successo sul Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia ai microfoni di RAI Sport: “Siamo contenti di esserci qualificati, non era facile ma ci siamo fatti trovare pronti e siamo soddisfatti di questo. I quarti di finale con la Juventus? Sarà un’altra grande partita contro una grandissima squadra. Quello che proviamo in settimana, cerchiamo di portarlo in campo e stasera ci siamo riusciti”.

Foto: sito Spal