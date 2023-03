Dibu Martinez vende all’asta i guanti della finale del Mondiale. Il ricavato va a un ospedale pediatrico

Il portiere dell’Argentina, Emiliano Dibu Martinez, è passato alla storia per il suo gestaccio dopo la finale del Mondiale, vinta contro la Francia. Finale che però lo ha visto protagonista prima salvando un gol quasi allo scadere e poi ai calci di rigore. E allora, il portiere, in forza all’Aston Villa, ha messo all’asta i guanti della finale, venduti per circa 45.000 euro.

Il ricavato andrà ad una associazione per un ospedale pediatrico: “Quando la Fondazione argentina di pediatria mi ha chiesto di donare i miei guantoni, non ho esitato. Non si gioca una finale di Coppa del Mondo tutti i giorni, è speciale. Ma è molto più importante aiutare un bambino piuttosto che tenere i miei guanti in una scatola a casa”.

Foto: twitter Fifa The Best