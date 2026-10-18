Dibu Martinez rassicura dopo l’operazione: “È andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto”

18/10/2026 | 11:11:50

Il portiere del Chelsea, Dibu Martínez, ha voluto rassicurare i propri tifosi dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito allo scontro testa contro testa con Jarrad Branthwaite, avvenuto durante la partita tra Chelsea ed Everton. Queste le parole dell’estremo difensore dei Blues:

“Grazie a tutti per i messaggi, l’operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata.

Ci rivedremo tra qualche settimana di nuovo in campo”.

Foto: sito Chelsea