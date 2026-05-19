Dibu Martinez: “Finale di Europa League? Provo la stessa emozione della finale dei Mondiali”

19/05/2026 | 16:15:52

Emiliano Dibu Martinez , portiere dell’Aston Villa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Europa League contro il Friburgo.

Queste le sue parole: “Emozioni della vigilia? Si tratta di un’emozione come quella che ho vissuto per la finale con l’Argentina, tutto l’ambiente aspetta questa finale da tanto tempo e abbiamo lavorato tantissimo per arrivare pronti a questa partita e fare il massimo possibile”.

Sul Friburgo: “I tedeschi sono una buona squadra, hanno ottimi attaccanti lo sappiamo e sarà importante non prendere gol. Io cercherò di impedirglielo assieme ai miei compagni verso i quali ho la massima fiducia. Indipendentemente da questo noi dobbiamo pesare a fare il nostro per vincere”.

Foto: twitter Fifa