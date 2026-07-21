Dibu Martinez: “Dolore enorme. Difficile da spiegare. Devo riflettere, forse è il momento di lasciare”

21/07/2026 | 12:48:48

Emiliano Dibu Martinez, portiere dell’Argentina, ha affidato ai social un pensiero dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna, soffermandosi anche sul futuro.

Le sue parole: “Ho sognato di vincerla ancora, ho sognato di riportarla in Argentina e di fare la storia un’altra volta. La verità è che il dolore è difficile da spiegare. Devo riflettere su molte cose, capire come continuare ad andare avanti e se questo sia il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace davvero tanto. Ho dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni”.

Sul lasciare, il portiere dell’Aston Villa probabilmente intende la Nazionale, da capire nei prossimi giorni quali saranno le sue decisioni.

Foto: X Ballon d’Or