Dibling sempre più Everton: visite mediche in programma

25/08/2025 | 12:45:21

Tyler Dibling è pronto a sostenere le visite mediche con l’Everton. Accordo vicino tra il club di Liverpool e il Southampton per un trasferimento dal valore complessivo di circa 40 milioni di sterline. Secondo quanto rivelato da The Athletic, l’intesa tra le due società inglesi prevede 35 milioni di base fissa più potenziali 5 milioni di bonus. L’Everton ha già l’accordo con il calciatore inglese classe 2006.

Foto: Instagram Dibling