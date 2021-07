Diaz: “Userò fino all’ultima goccia di sangue per questa squadra. Onorerò la 10”

Brahim Diaz, fantasista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla gioia di essere tornato al Milan e di aver scelto di indossare la numero 10:

“Sono molto felice di essere nuovamente qui in questo grande club. Sono contentato per quello che abbiamo fatto l’anno scorso, ma ora inizia una nuova stagione in cui dare il massimo, questi colori meritano che io dia il 100% ed è ciò che farò. Ho vissuto anche tanti bellissimi e indimenticabili momenti con il milan lo scorso anno. Il 21 è un numero che mi piace molto ma altrettanto vero che mi è sempre piaciuto il 10: è un numero speciale nella storia rossonera. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche. so che è pesante e che richiede molte responsabilità per il valore che ha il Milan. Darò il massimo per i tifosi e sarò all’altezza di questo grande club. Sento di poterlo e volerlo fare, amo questo club. Mostrerò il mio talento e userò fino all’ultima goccia di sangue per questa squadra. Lotterò per fare una grande stagione”.

Sugli obiettivi futuri e su Pioli:

“Quest’anno credo che siamo pronti a dare il massimo e conquistare grandi traguardi. L’unione del gruppo è merito di Mister Pioli, ci ha insegnato molte cose. Sotto la sua guida la scorsa stagione abbiamo fatto bene”.

Infine un messaggio ai tifosi:

“Non vedo l’ora che i tifosi tornino allo stadio,Per me è stata un’esperienza unica vedere come lo scorso anno siano sempre stati al nostro fianco. Il Milan ha tifosi in tutto il mondo e sono unici. È un piacere ed un onore avere il loro supporto”.

