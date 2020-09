Diaz si presenta al Milan: “Prendere la 21 dà pressione ma mi carica. Lavorerò duro per portare in alto la squadra”

Sono arrivate le prime parole di Brahim Diaz da giocatore del Milan. Questi i pensieri dell’attaccante rilasciati al canale ufficiale dei rossoneri: “E’ un onore giocare per un club glorioso come il Milan, è bellissimo essere qui. Zidane mi ha parlato molto bene del calcio italiano e io ho già voglia di lavorare e mettermi in gioco durante la settimana. Per fare bene il talento non basta, serve il lavoro quotidiano. Sulla posizione da avere in campo, io posso giocare sia da esterno che al centro, sono comunque un giocatore offensivo”. Infine una battuta sul suo nuovo numero di maglia, il 21 lasciato libero da Ibra: “Prendere il numero di Zlatan è un privilegio, dà pressione ma mi carica. Ibra è una leggenda del Milan e io indosserò il suo vecchio numero con passione e voglia di intrattenere i tifosi.”

🗣️ "I want to entertain the Rossoneri fans"

Here's what @Brahim Díaz had to say in his first interview in Rossonero 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/IrSvKWHG7B — AC Milan (@acmilan) September 5, 2020

Foto: Twitter Milan.