Díaz saluta il Liverpool: “Porterò tutti nel cuore, soprattutto Diogo. YNWA”

30/07/2025 | 11:48:52

Dopo l’ufficialità di Luis Diaz al Bayern, ecco il toccante saluto del colombiano su Instagram: “Tre anni e mezzo che porterò con me per sempre. Sono arrivato con tutti i sogni del mondo e me ne vado fiero di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Ho incontrato persone incredibili, colleghi straordinari, allenatori che mi hanno aiutato molto e tifosi eccezionali. Il Liverpool è davvero una squadra speciale e porterò tutti nel mio cuore. Il ciclo si chiude qui, ed è gratificante guardarsi indietro e rendersi conto di quanto siamo stati felici. Non solo per i trofei vinti, ma per l’unione e l’amicizia che hanno reso tutto possibile. Ci sono stati alti e bassi, come sempre, ma c’è sempre stata sincerità. Come dovrebbe essere in una famiglia. È bello andarsene con il senso del dovere compiuto e, soprattutto, da campione. Sarebbe stato un addio perfetto, se non avessimo perso uno di noi in modo così tragico. Come ho già detto, e lo ripeto: porterò tutti con me nel cuore, ma uno in particolare – Diogo. Non lo dimenticherò mai. Non lo dimenticheremo mai. Grazie di tutto. YNWA

Foto: insta diaz