Diaz: “L’eredità di Calhanoglu? Penso ad essere la migliore versione di me stesso”

Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida di Champions tra i rossoneri e l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sull’eredità di Calhanoglu

“Io penso solo a essere la mia migliore versione possibile e aiutare la squadra con gol o assist, è la cosa più importante ed è l’unica che posso fare. È un gioco di squadra. Penso che abbiamo uno spirito incredibile, alla fine conta la passione che abbiamo per il calcio e fare quello che possiamo fare”.

Sul “derby” contro l’Atletico (Diaz è cresciuto nel Real Madrid)

“Pressione? Penso che possa avere un peso, però ora gioco per il Milan e punto solo a fare il massimo che posso per aiutare la mia squadra. Servirà una grande partita per conquistare i tre punti, è l’unica cosa che conta”.

Sull’Atletico Madrid

“Penso che abbia una rosa molto ampia e con giocatori di grande talento, in più lavorano tanto. Non so se sia la squadra più forte di Spagno o no, ma è sicuramente molto forte. Abbiamo visto che vincono molte partite negli ultimi minuti, è sicuramente una squadra molto completa”.

Sulla partita contro la Juventus di qualche giorno fa

“Ho sempre sentito la fiducia di mister Pioli e di tutto lo staff, di tutto il club, non per la prima volta in quella gara. Però di sicuro è stata una gran partita, sia per me che per la squadra, e sono molto contento per quello che successe: ho sempre creduto in me e ho sempre sentito la fiducia di tutti”.

Sui giovani talenti nel nostro campionato

“Ne abbiamo più che in Spagna? Credo che ci siano molti giovani di talento tanto qui che in Spagna. Non penso che ci sia gran differenza, dipende a che livello un giocatore si trova. Io sento di avere la mia responsabilità, la leadership che mi è stata datae mi piace averla, alla fine è sempre una questione di squadra: se non va bene la squadra, non vado bene io”.

