Diaz grazia l’Inter, Maignan salva il Milan: parità all’intervallo (0-0)

Ancora nessun gol al termine della prima frazione di gioco tra Inter e Milan: 0-0 a San Siro dopo i primi quarantacinque minuti. Subito forti emozioni nell’Euroderby e al 13′ arriva subito un’occasione colossale per il Milan: dopo un bell’assolo di Tonali, Brahim Diaz da ottima posizione si divora l’1-0 calciando addosso a Onana. Immediata la risposta nerazzurra con Barella, ma Maignan fa una gran parata sul destro. Turpin, comunque, aveva fermato tutto per fuorigioco in partenza di Dzeko. Cresce l’Inter e, al 24′, ci prova Mkhitaryan dopo una sponda di Dzeko ma il tiro del centrocampista armeno vola alta sopra la traversa. Al 37′ arriva il primo lampo firmato da Rafael Leao: il portoghese prende palla a centrocampo dopo un contrasto con Darmian, se l’allunga sulla corsia mancina e calcia in porta. Palla fuori di pochissimo. Altra occasione rossonera, altra risposta nerazzurra. E ci pensa Dzeko a mettere in difficoltà il Milan: calcio di punizione dalla sinistra, Dzeko spizza il pallone di testa e Maignan compie un miracolo. A pochi minuti dall’intervallo si è fermato Mkhitaryan a causa di un problema al quadricipite destro. Al suo posto Marcelo Brozovic. Termina così 0-0.

Foto: Instagram Milan