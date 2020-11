Diawara: “Sto bene, mi sono ripreso del tutto dal Covid. Non dobbiamo sottovalutare il Cluj e prendere i tre punti”

Il centrocampista giallorosso Amadou Diawara ha parlato a Roma TV , in vista della sfida di Europa League contro il Cluj:

“Sto bene, dopo il Covid mi sono ripreso totalmente. Sono stato molto tempo positivo. Ora sono rientrato in gruppo, i compagni stanno andando bene e mi aiuteranno a ritornare alla grande.

Non sono sorpreso del momento che stiamo attraversando, sapendo come ci alleniamo e il lavoro che facciamo.

Il Cluj? Dobbiamo rispettarlo, non possiamo sottovalutarli. Vogliamo prendere i tre punti”.

Foto: Instagram personale Diawara