Diawara: “Non vedo l’ora di lavorare con Fonseca”

Prime parole da giocatore giallorosso per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma, arrivato dal Napoli, ha rilasciato un’intervista alla tv ufficiale del club: “Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato ad un po’ di vacanze per tornare, non vedevo l’ora di allenarmi con i nuovi compagni, conoscere il nuovo allenatore ed essere al meglio all’inizio. Con il mister ho parlato telefonicamente prima di arrivare, non vedo l’ora di lavorare con lui ed è un onore essere a sua disposizione. Due stagioni fa ho giocato contro il suo Shakhtar, nel primo tempo dell’andata ci hanno messo in difficoltà, spero riesca ad ottenere lo stesso risultato con la Roma. Dobbiamo fare una grande stagione. Il mio idolo? Yaya Tourè, mi ispiro tantissimo a lui, io sono giovane e devo lavorare sempre di più per arrivare a quel livello. La prima volta da avversario all’Olimpico mi ha emozionato, mi ha fatto un effetto positivo e mi ha dato tanta carica. Ai tifosi della Roma prometto di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita per poter dare una mano alla squadra”.

Foto Twitter Roma