Diawara, l’agente: “Il Napoli lo considera un top player, lo dimostra la cifra richiesta”

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara, ha parlato del futuro del centrocampista del Napoli, visto lo scarso minutaggio concesso da Carlo Ancelotti: “Però il Napoli lo considera un top player. Lo stesso vale per il ragazzo che ritiene di essere in una società di grande livello. La dimostrazione? Il Napoli non accetterà proposte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra da grandi giocatori. Inoltre, se Diawara dovesse lasciare il club azzurro, lo farebbe solo per società di pari valore o superiore, con gli stessi obiettivi, e non per fare passi indietro”.

Foto: Twitter Napoli