Diaw-Monza, ecco il comunicato del club. Ha scelto la maglia numero 66

Dopo il deposito del contratto in Lega da parte del Monza ecco il comunicato del club brianzolo che annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal Pordenone di Davide Diaw. L’attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2024 e prenderà la maglia numero 66. Oggi, per lui, allenamento a parte e possibilità di essere convocato già per il match contro la SPAL.

Foto: Twitter Monza