L’attaccante del Pordenone Davide Diaw ha parlato così al Messaggero Vento del suo futuro e delle sirene di mercato sul suo conto: “Almeno fino a giugno non mi muovo, non sapevo neanche delle voci di mercato. Voglio ricambiare la fiducia di questo club che ha fatto uno sforzo per acquistarmi e non nego che mi piacerebbe giocare nel massimo campionato con questa maglia”.