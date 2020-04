DIATTA, LA STELLA DEL BRUGGE CAMPIONE DI BELGIO

In Belgio, come noto e a causa dell’emergenza Coronavirus, il campionato non riprenderà ed è stato concluso definitivamente con la Federcalcio che ha assegnato il titolo al Club Brugge. La struttura della Jupiler Pro League è ben diversa. Ecco i motivi che hanno facilitato la decisione della Federcalcio belga: al termine della regular season mancava soltanto una giornata, la 30esima, e dopodiché sarebbero partiti i playoff scudetto che comprendono le prime sei squadre in classifica (un mini torneo nel quale tutte le formazioni partono con la metà dei punti). Il Brugge era in testa da tempo a quota 70 e, fino alla 29esima giornata, vantava ben 15 punti di vantaggio sul Gent secondo. Pertanto, dopo averne discusso in Lega nei giorni scorsi, la Royal Belgian Football Association ha preferito badare al sodo e optare per l’opzione più pragmatica. A brillare nella formazione nerazzurra è stato in particolar modo Keprin Diatta.

Diatta nasce a Dakar, in Senegal, il 25 febbraio del 1999. Sin da subito inizia a rincorrere il pallone e a giocare a calcio per le strade del suo povero quartiere. Nel 2007 entra a far parte del settore giovanile dell’Oslo Football Academy Dakar e inizia il proprio percorso professionale. Dopo vari campionati in cui si mette in grande evidenza, viene notato e prelevato dal Sarpsborg 08 Fotballforening. Il club norvegese gli permette di approdare in Europa e il giovane talento sfrutta al massimo questa occasione. Dopo un paio di anni trascorsi nel settore giovanile, nel 2017, debutta in prima squadra e in massima divisione disputando 23 partite e siglando 3 gol. In una sola stagione sfoggia tutte le sue abilità: velocità supersonica, dribbling e precisione nel fornire assist. Diatta diventa un esterno offensivo completo e, nell’estate del 2018, il Brugge lo acquista per circa 3 milioni di euro. Da quel momento in poi il senegalese, già nel giro della Nazionale maggiore, ha sorpreso tutti attirando le attenzioni di diversi top club europei. Il presente è in Belgio, ma il futuro di Diatta potrebbe essere in un campionato ben più competitivo e importante.

Foto: BallJoyHub