Tensione Barcellona-Uruguay per Araujo, minacce di reclamo da parte dei blaugrana

L’Uruguay è pronto a fare il suo esordio al Mondiale in Qatar, ma rischia di farlo senza Ronald Araujo. Secondo quanto riporta RAC 1, il Barcellona, prima dell’inizio del Mondiale, avrebbe presentato all’Uruguay un documento da firmare, il quale dichiarava che il difensore blaugrana non avrebbe potuto partecipare alle prime gare del torneo a causa di un infortunio. Nonostante ciò, la nazionale dell’Uruguay si sarebbe rifiutata di firmare il documento in questione, scatenando l’ira della società Catalana che ora minaccia di presentare un reclamo alla Fifa.

Foto: twitter Barcellona