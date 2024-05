Dias: “Siamo entrati nella storia della Premier, più avanti capiremo quanto fatto”

Il Manchester City ha vinto ieri il suo quarto titolo consecutivo, la Premier League, superando 3-1 in casa il West Ham. Al termine del match, il difensore dei citizens Ruben Dias ha commentato ai canali ufficiali della società: “Le cose migliorano ogni volta e ovviamente significa molto per noi. Siamo entrati nella storia della Premier League ora più che mai e ne siamo tutti molto felici.

Non credo che capiremo quanto sarà grande quanto abbiamo fatto – ha proseguito -. Più passeranno gli anni più ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Ora si tratta di godersi il momento. Ovviamente la prossima stagione saremo di nuovo qui e. dobbiamo continuare a sognare sempre. Siamo molto, molto contenti di ciò che abbiamo ottenuto oggi. Per noi è sufficiente guardare ogni inizio di stagione, vedere la squadra che abbiamo e vedere tutte le possibilità.

Il quinto titolo di fila l’anno prossimo? È una spinta abbastanza grande per tutti noi – ha concluso Dias -. Ovviamente avere vinto il titolo per la quarta volta consecutiva è già qualcosa di straordinario. Non c’è trofeo che avrei preferito vincere in questa stagione e ovviamente significa molto per noi”.

Foto: Twitter Manchester City