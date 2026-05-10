Diao: “Traguardo storico, ma non è finita. Mondiale? Conta far bene con il club”

10/05/2026 | 16:21:43

L’attaccante del Como, Assane Diao, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Dalla mia parte non abbiamo fatto il gioco che volevamo, poi abbiamo parlato con il mister e siamo rientrati in modo diverso giocando molto bene. Sappiamo cosa vogliamo fare, anche se certe partite non vanno subito cosa vorremmo”.

Cosa ci dici sull’Europa conquistata? “Un obiettivo storico, due anni fa il Como è arrivato in A, dobbiamo capire tutti cosa abbiamo fatto oggi. La prima stagione è stata subito molto buona, nella seconda arriva l’Europa, è una cosa assai difficile”.

Ti immagini a tornare a calcare i campi europei? C’è una squadra che ti piacerebbe affrontare in Europa? “Siamo contenti per essere arrivati in Europa, ancora non sappiamo in quale competizione. Invece di pensare a quale squadra affrontare pensiamo ad arrivare più in alto possibile”.

Quanto ci pensate in spogliatoio alla differenza fra Conference, Europa League e Champions? “Prima di pensare alla competizione siamo contentissimi per il club e per i tifosi che oggi possono festeggiare. Poi penseremo a quale competizione giocheremo”.

Chi andrà al Mondiale ha una motivazione in più per fare bene nel Como? “Sì, la squadra sta facendo una buona stagione e quando fai una buona stagione con la squadra puoi essere ricompensato con la Nazionale. Ne ha parlato anche Fabregas con noi: fare bene con il club e arrivare alla Nazionale sono cose che vanno sempre assieme. Speriamo che più giocatori possibile possano andare in Nazionale e al Mondiale”.

Foto: Instagram Diao