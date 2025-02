Diao stende il Napoli (2-1). Inzaghi allo scontro diretto da primo con “+1”

Altro passo falso per il Napoli che non risponde a dovere alla vittoria dell’Inter contro il Genoa. Il club partenopeo, infatti, è uscito sconfitto con il Como per 2-1. Una partita sottotono da parte degli uomini di Antonio Conte che non sono mai riusciti veramente a mettere in difficoltà la compagine allenata e guidata da Fabregas. A rendere tutto ancor più complicato, inoltre, è stato l’autogol al 7′ di gioco da parte di Rrahmani. Nonostante ciò, a rimettere in piedi la partita ci ha pensato il solito Raspadori che, ancora una volta, ha dimostrato di essere la luce in questo periodo buio. Rete che però ai fini del risultato non è servita visto che a timbrare il cartellino al 77′ sono stati nuovamente i padroni di casa con il solito Assane Diao. Una grande prova di maturità per il Como che, nonostante l’assalto finale del Napoli, riesce a sbancare inaspettamente, togliendo il club partenopeo dalla vetta della classifica e consegnandola momentaneamente alla Beneamata. Inzaghi quindi si gode questa settimana da capolista, prima dello scontro diretto in programma per sabato 1 marzo.

