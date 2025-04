Diao: “Mi piace tutto del Como, sembriamo una famiglia”

Intervenuto ai microfoni di Como TV, il talento spagnolo, Assane Diao, “Ho inizato bene e sono felice di questo, sia per me che per il club. Ciò che mi piace di più è la squadra che abbiamo, il nostro modo di giocare, il fatto di sembrare una grande famiglia. Tutto ciò mi aiuta, mi dà fiducia”.

Sulla vita a Como: “E’ un posto tranquillo e veramente bellissimo. Ovunque vai vedi il Lago, le case, il paesaggio: è stupendo”.

Sul giocatore con cui avrebbe voluto giocare: “Credo che ogni bambino cresce sognando di poter giocar con Messi. L’ho guardato giocare per tutta la vita e sarebbe incredibile”.

Infine, tre parole che lo descrivono: “Velocità, gol e intelligenza”

Foto: Instagram Como